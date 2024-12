Locatelli, aggiornare Costituzione, abolire la parola 'minorati'

ROMA, 13 DIC - "Il cambiamento deve proseguire anche all'interno della nostra Costituzione, che noi rispettiamo, ma che deve essere aggiornata per certi termini" e "io propongo anche di cambiare l'articolo 38 perchè il termine minorati non esiste più". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessadra Locatelli durante il Forum "Dal G7 Inclusione e Disabilità alla realtà: punti di riferimento e strategie per migliorare le città di tutti", organizzato a Foligno dal Corriere dell'Umbria in collaborazione con il ministero per le Disabilità.