Lo youtuber anti borseggiatori denuncia,'aggredito in metro'

ROMA, 29 GIU - Aggrediti in metro da una banda di borseggiatori. A denunciarlo in un video pubblicato sui social è lo youtuber Simone Cicalone, l'ex pugile romano che ha dato vita alla squadra anti-borseggiatori alla metropolitana. Stando al suo racconto, contenuto in un video pubblicato sui canali Instagram, lui e la videomaker sono stati aggrediti da un gruppo di borseggiatori ieri pomeriggio sulla banchina della fermata di piazza di Spagna. Cicalone e gli altri componenti del suo gruppo stavano per iniziare delle riprese di un video quando sarebbe scattata l'aggressione. "Eravamo appena entrati, non c'era neanche la telecamera - racconta - un ragazzo ha dato degli schiaffi anche a Evelina. E' stata un'aggressione in piena regola" Sul posto è intervenuta la polizia per la segnalazione di una rissa. A quanto ricostruito dagli agenti, i borseggiatori coinvolti sarebbero tre e una di loro, una donna, è stata portata in ospedale in codice giallo.