Lo Russo, il pensiero di Gobetti è sorprendentemente attuale

TORINO, 16 FEB - "Oggi viviamo tempi segnati da conflitti, da fragilità democratiche e da una diffusa sfiducia nelle istituzioni. Vediamo riemergere la tentazione di semplificare le complessità, di alimentare divisioni, di usare la paura come leva politica. In questo contesto il pensiero e l'esempio di Piero Gobetti rimangono sorprendentemente attuali e ci invitano a una vigilanza costante". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante le celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti, al teatro Carignano, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La deriva autoritaria - ha detto Lo Russo - si presenta spesso come soluzione a momenti di crisi, promette ordine, sicurezza, protezione. La paura diventa strumento di governo, paura del diverso, del cambiamento e della complessità. E sulla paura si costruisce il consenso per misure che limitano i diritti e restringono le garanzie costituzionali. Tutto viene presentato come necessario e temporaneo, ma quando i diritti fondamentali diventano negoziabili, la democrazia è già in pericolo. Gobetti lo capì e ci lasciò, tra gli altri, tre insegnamenti fondamentali che attraversano il tempo e parlano ancora a noi con sorprendente chiarezza e attualità".