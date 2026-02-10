Lo Russo, il Giorno del Ricordo ci consegna un forte messaggio di attualità

TORINO, 10 FEB - "Abbiamo molte iniziative istituzionali per ricordare questa tragedia italiana, che penso davvero abbia esigenza di essere ricordata, attualizzata e che ci consegna un messaggio molto forte rispetto all'attualità, come deve fare una giornata di celebrazione oggi. Che, ovviamente, serve a celebrare un evento del passato, ma serve a lanciare un messaggio per il presente e per il futuro". Così, nella diretta radio del martedì, parlando del Giorno del Ricordo, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che domani parteciperà alla cerimonia ufficiale in Sala Rossa. Questa mattina, intanto, sono in programma la messa in duomo e la commemorazione al cimitero Monumentale al monumento dedicato alle vittime delle foibe e dell'esodo. "Il Giorno del Ricordo ci spinge a riflettere su una ferita profonda della nostra storia nazionale e cittadina", ha detto nei giorni scorsi il sindaco, non dimenticando che "Torino è stata un approdo fondamentale per migliaia di esuli giuliano-dalmati che, con dignità e coraggio, hanno saputo ricostruire le loro vite diventando parte della comunità cittadina. Onorare questa memoria non vuole dire soltanto rievocare una pagina dolorosa della storia, ma riaffermare ogni giorno i valori dell'accoglienza e del rispetto. Tenere vivo il ricordo - ha concluso - significa assumere una responsabilità pubblica nel promuovere i valori della democrazia e nel contrastare con decisione fanatismi ideologici e derive nazionalistiche, affinché violazioni della libertà, dei diritti umani e della convivenza civile non abbiano più a ripetersi".