Lo Russo, da Mattarella importante dimostrazione d'affetto per Torino

TORINO, 09 FEB - "E' certamente una importante e costante dimostrazione d'affetto per la nostra città da parte del presidente. Siamo sempre contenti dell'arrivo del presidente Mattarella: ci onora. Credo davvero che questo sia davvero il miglior riconoscimento dal punto di vista istituzionale al tanto lavoro che le tante istituzioni che la città fanno e che danno lustro all'Italia attraverso le cose che vengono fatte a Torino". Così all'ANSA il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla presenza al Teatro Carignano, il 16 febbraio prossimo, del presidente della Repubblica per la ricorrenza del centenario della morte di Piero Gobetti. Quella annunciata è la seconda visita in meno di un mese a Torino del capo dello Stato, che lo scorso 20 gennaio aveva preso parte alle celebrazioni per i 430 anni dell'Ufficio Pio, ente strumentale di Compagnia di San Paolo. Il commento del sindaco è arrivato al Circolo dei lettori, a Torino, a margine della presentazione del libro 'I Popolari', di Giorgio Merlo.