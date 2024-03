Lite tra ragazzi nel Napoletano, accoltellato 17enne

NAPOLI, 04 MAR - Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato probabilmente durante una lite a Calvizzano, in provincia di Napoli: non è in pericolo di vita. Sono stati gli agenti del Commissariato di Giugliano ad intervenire, nella tarda serata di ieri, in ospedale per il ferimento del ragazzo. A detta dei familiari sarebbe rimasto coinvolto in una lite scaturita da futili motivi con altre persone sul corso di Calvizzano. Anche altri due giovani hanno riportato lievi ferite e sono stati dimessi. La dinamica è in fase di ricostruzione.