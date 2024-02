Lite tra bande di ragazzi, denunciato un 16enne nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 22 FEB - Un 16enne è stato denunciato per aver preso a calci e pugni un coetaneo. È successo in un parco pubblico di Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano, dove due gruppi di ragazzi hanno cominciato ad importunarsi. Ad un certo punto la lite è sfociata in violenza. Si sono inseguiti, lanciandosi oggetti raccolti in strada e sputi. Un giovane ha intimato di smetterla, ma è stato picchiato da un altro membro della fazione 'rivale' e durante la colluttazione si è rotto anche il suo telefonino. L'aggressione, che risale a novembre, è terminata con l'intervento degli amici della vittima arrivati in suo soccorso. Infine è andato al pronto soccorso per farsi medicare ed è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Insieme alla madre ha sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per risalire al presunto responsabile poi identificato e deferito alla Procura del tribunale dei Minori di Bologna. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e danneggiamento.