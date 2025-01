Lite con sindaca per festa patrono Salento, parroco ha un malore

BARI, 25 GEN - Sarebbe stato il regolamento per la festa patronale a far litigare la sindaca di Specchia, Anna Laura Remigi, e il parroco don Antonio Riva, con quest'ultimo che si è sentito male e ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. Ad accendere la discussione, ieri nella chiesa madre del comune in provincia di Lecce, è stato il regolamento del comitato per la festa di san Nicola. Oggetto del diverbio sarebbe stata la richiesta avanzata dalla sindaca di essere inserita, come rappresentante istituzionale, nello statuto del comitato organizzatore, ricevendo però un secco no dal parroco. Secondo don Riva, infatti, le linee guida non prevedono la presenza della politica. In breve i toni della discussioni si sarebbero inaspriti fino a quando il parroco ha accusato un malore e la riunione è stata sciolta, tra l'imbarazzo dei presenti. Il caso è già all'attenzione del vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli.