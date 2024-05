Liste Alternativa Popolare riammesse nel Nord Ovest e Nord Est

ROMA, 05 MAG - "La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di AP alle decisioni di non ammissione delle liste per le europee nelle circoscrizioni Nord Ovest e Nord Est, confermando quanto già deciso ieri per la circoscrizione Centrale. Sono già quattro su cinque le liste ammesse ad oggi, ma siamo totalmente fiduciosi che nel giro di poche ore sarà confermata la nostra partecipazione anche nella circoscrizione Insulare. In tanti erano convinti o speravano che saremmo rimasti fuori, ma purtroppo per loro siamo candidati, siamo pronti e faremo una campagna elettorale in mezzo alla gente, tra il popolo, tra i cittadini. Ci auguriamo adesso che tutto il mondo dell'informazione, che finora ha ignorato AP, cominci a darci lo spazio giusto per consentire ai cittadini italiani di conoscere la nostra proposta politica, al pari degli altri partiti. Proposta diversa e Alternativa rispetto a tutto l'attuale quadro politico responsabile, dalla destra alla sinistra, dei problemi che il Paese continua ad attraversare. Noi ci siamo". Così il Segretario Nazionale e il Presidente di AP Stefano Bandecchi e Paolo Alli.