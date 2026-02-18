'L'Iran sta proteggendo i propri siti nucleari contro eventuali attacchi'

WASHINGTON, 18 FEB - L'Iran sta inoltre conducendo lavori nei propri siti nucleari per proteggerli meglio da eventuali attacchi, secondo immagini satellitari pubblicate e analizzate dall'Institute for Science and International Security, un centro studi con sede a Washington. Le immagini mostrano che Teheran ha rafforzato e consolidato gli ingressi dei tunnel nel sito di Isfahan — dove si ritiene che l'Iran abbia conservato gran parte dell'uranio altamente arricchito e che è stato pesantemente danneggiato dagli attacchi statunitensi e israeliani dello scorso giugno — e in un complesso sotterraneo profondo noto come Pickaxe Mountain. I tunnel di Pickaxe, sui quali secondo funzionari occidentali l'Iran lavora da anni, non sono stati colpiti dagli Stati Uniti o da Israele la scorsa estate. Secondo fonti occidentali e israeliane, Teheran stava sviluppando questi tunnel per svolgere attività nucleari non dichiarate, compreso un possibile arricchimento dell'uranio. Le immagini mostrano il movimento di veicoli, tra cui camion per il trasporto di terra, betoniere e gru, per colare cemento e accumulare roccia e terreno sugli ingressi dei tunnel. Secondo il centro studi, i lavori mirano a "attenuare eventuali attacchi aerei e rendere difficile un accesso via terra da parte di forze speciali incaricate di sequestrare o distruggere eventuale uranio altamente arricchito custodito all'interno". L'istituto ha inoltre rilevato che l'Iran ha recentemente costruito una struttura in cemento attorno a un edificio nel sito militare di Parchin, dove erano state condotte attività legate al nucleare. Israele aveva bombardato il sito nel 2024.