L'Iran rilascia l'attivista Nahid Taghavi dopo 4 anni

BERLINO, 13 GEN - L'iraniana-tedesca Nahid Taghavi è stata rilasciata dopo 4 anni di carcere in Iran: lo rende noto la famiglia. Taghavi, che ora ha quasi 70 anni, è stata arrestata a Teheran il 16 ottobre 2020, "esclusivamente per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani", secondo la dichiarazione dell'organizzazione per i diritti umani Amnesty International del 2021. Nell'agosto 2021, scrive Cnn, la giustizia iraniana ha dichiarato Taghavi colpevole di accuse legate alla sicurezza nazionale, accuse da lei negate, ed è stata condannata a 10 anni e otto mesi di carcere, ha affermato Amnesty.