Giornale di Brescia
Italia e Estero

L'Iran dichiara ufficialmente gli eserciti europei come 'terroristi'

TEHERAN, 01 FEB - Il presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli eserciti dei Paesi europei sono ufficialmente considerati terroristi dall'Iran, in una mossa di ritorsione contro la designazione delle Guardie della Rivoluzione islamica come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea. Nei giorni scorsi, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran Ali Larijani aveva annunciato che "sulla base di una risoluzione dell'assemblea consultiva islamica, gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente risoluzione Ue" contro i pasdaran "sono considerati terroristi" da Teheran.

