Lindner, 'all'Ue serve meno von der Leyen e più libertà'

BRUXELLES, 07 MAR - "L'Europa ha bisogno di meno von der Leyen e di più libertà". Lo scrive su X il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, commentando il via libera del Ppe alla candidatura della politica tedesca per un secondo mandato alla guida dell'esecutivo Ue. "Come presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è a favore della burocrazia, delle imposizioni e dei divieti tecnologici. Ci vuole forza per correggere iniziative come il divieto dei motori a combustione. È sconcertante che la Cdu e la Csu supportino questo", evidenzia Lindner.