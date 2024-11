Lilli Gruber derubata a Villa Borghese mentre fa ginnastica

Lilli Gruber in un frame nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 il 6 maggio 2024. ANSA/LA7/+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++