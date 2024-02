Liguria allunga allerta Gialla per piogge nel Levante

GENOVA, 26 FEB - Arpal ha prorogato l'allerta gialla per pioggia fino a domani pomeriggio su alcune zone della Liguria. Alla luce delle precipitazioni che si sono verificate nelle scorse ore e delle nuove uscite modellistiche, Arpal conferma la chiusura alle 19:00 dell'allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, e anticipa alle 16:00 la chiusura sul Ponente. Per quanto riguarda l'allerta gialla per pioggia, si conferma la chiusura alle 15:00 sul Ponente, sui versanti padani di Ponente ed sui versanti padani di Levante. Sul Centro l'allerta gialla per pioggia sarà prolungata fino alle 21:00 di questa sera; sul Levante l'allerta gialla per piogge andrà avanti fino alle 14:00 di domani, martedì 27 febbraio sui bacini piccoli, alle 18:00 sui medi e grandi. La pioggia sta interessando la Liguria in maniera diffusa, contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate, ben assorbite finora dai torrenti spiega una nota: i livelli idrometrici sono complessivamente in salita, attualmente ben contenuti all'interno dell'alveo. Si registrano però numerose piccole frane in diverse aree. La cumulata sulle 24 ore ha toccato i 109 mm a Carpe, nel Comune di Toriano (SV), 94 mm a Mele (GE), 55 a Campo Ligure (GE); massima intensità oraria (moderata) ancora a Carpe, con 26 mm/1h. Osservando l'immagine radar si nota una convergenza fra i venti da nord sul genovesato e lo scirocco più a levante, che sta dando vita a precipitazioni più intense al largo del levante genovese: a Sant'Ilario sono 24 i millimetri di pioggia misurati nell'ultima ora. Per quanto riguarda la neve, cade sulla A26, anche se è maggiormente interessata la A6, : sul monte Settepani, a 1400 metri di quota, a mezzogiorno si misuravano 38 cm di neve fresca.