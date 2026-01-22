L'iconico Nathan's Famous a Ny venduto per 450 milioni di dollari

NEW YORK, 22 GEN - L'iconico Nathan's Famous a Coney Island a New York è stato venduto per 450 milioni in contanti. Lo riferiscono i media statunitensi. Quello che una volta era un chiosco di hot dog, aperto un secolo fa, passa nella mani del colosso della carne, Smithfield Foods. Dal 2014, Smithfield detiene i diritti di produzione e vendita dei prodotti Nathan's in Usa, Canada e nei Sam's Club in Messico. Quella di Nathan's è una vera e propria storia newyorkese oltre che un simbolo della Grande Mela. Nathan Handwerker aprì il chiosco nel 1916, ebbe notevole successo e seguirono altri punti vendita in città. Nel 1987 l'attività fu venduta ma il franchising ha continuato a espandersi fino a diventare un brand famoso a livello mondiale, grazie anche alla gara tra mangiatori di hot dog che si tiene ogni estate, il 4 luglio, a Coney Island. Vince chi riesce ad ingurgitare il maggior numero possibile di panini in 10 minuti. Tuttavia, come altre aziende del food, anche Nathan's è stata sotto pressione a causa dell'inflazione che ha portato ad un aumento di circa il 27% dei suoi prodotti. Anche se con base in Virginia, Smithfield è di proprietà cinese. Un portavoce ha dichiarato al New York Post che il colosso intende portare avanti quella che è ormai una tradizione americana, in riferimento alla gara di hot dog.