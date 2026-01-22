Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'iconico Nathan's Famous a Ny venduto per 450 milioni di dollari

AA

NEW YORK, 22 GEN - L'iconico Nathan's Famous a Coney Island a New York è stato venduto per 450 milioni in contanti. Lo riferiscono i media statunitensi. Quello che una volta era un chiosco di hot dog, aperto un secolo fa, passa nella mani del colosso della carne, Smithfield Foods. Dal 2014, Smithfield detiene i diritti di produzione e vendita dei prodotti Nathan's in Usa, Canada e nei Sam's Club in Messico. Quella di Nathan's è una vera e propria storia newyorkese oltre che un simbolo della Grande Mela. Nathan Handwerker aprì il chiosco nel 1916, ebbe notevole successo e seguirono altri punti vendita in città. Nel 1987 l'attività fu venduta ma il franchising ha continuato a espandersi fino a diventare un brand famoso a livello mondiale, grazie anche alla gara tra mangiatori di hot dog che si tiene ogni estate, il 4 luglio, a Coney Island. Vince chi riesce ad ingurgitare il maggior numero possibile di panini in 10 minuti. Tuttavia, come altre aziende del food, anche Nathan's è stata sotto pressione a causa dell'inflazione che ha portato ad un aumento di circa il 27% dei suoi prodotti. Anche se con base in Virginia, Smithfield è di proprietà cinese. Un portavoce ha dichiarato al New York Post che il colosso intende portare avanti quella che è ormai una tradizione americana, in riferimento alla gara di hot dog.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario