Libico arrestato in Italia sabato scorso era in Germania

ROMA, 22 GEN - Sabato scorso il comandante libico Njeem Osama Almasri Habish, l'uomo arrestato a Torino e poi ieri scarcerato, si trovava in Germania dove si è presentato ad un autonoleggio per chiedere se poteva riconsegnare a Fiumicino l'auto che avrebbe preso a noleggio. È quanto si apprende da fonti informate. Lo stesso giorno la Corte penale internazionale ha spiccato il mandato d'arresto nei suoi confronti. In quelle ore un funzionario della Corte dell'Aja ha preso contatto con un funzionario di sicurezza dell'ambasciata italiana in Olanda per comunicargli che Almasri sarebbe entrato in Italia, dove è stato poi arrestato la sera del 19.