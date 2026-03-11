Libano, '588 uccisi da Israele e 753mila sfollati in 10 giorni di guerra'

ROMA, 11 MAR - Sono 588 persone, tra cui civili, inclusi donne e bambini, gli uccisi da Israele in 10 giorni di guerra in Libano. Lo riferisce il ministero della sanità libanese, fornendo le cifre degli sfollati dallo scoppio del nuovo round del conflitto armato tra Hezbollah e Israele: 735mila persone in Libano hanno dovuto abbandonare le loro case nell'arco di dieci giorni. Ieri si sono registrate 28 persone uccise da Israele solo nel sud del Libano. Secondo fonti mediche e soccorritori citati dai media, i bombardamenti hanno colpito diversi centri abitati mentre le squadre di emergenza continuano a cercare persone disperse sotto le macerie degli edifici distrutti.