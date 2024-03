L'ex presidente Bolsonaro firma una linea di profumi da uomo

RIO DE JANEIRO, 07 MAR - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, darà il nome a una linea di profumi da uomo. Lo ha annunciato il truccatore e influencer brasiliano Agustin Fernandez - curatore del progetto - su Instagram. "Oggi inizia una nuova era per noi. Avremo l'onore e il privilegio di lanciare per la nostra marca un profumo firmato dall'uomo che più ammiriamo: Jair Bolsonaro", ha scritto Fernandez sul suo profilo Instagram. Il lancio della fragranza, contenuta in una bottiglia rigorosamente verde e giallo è previsto per il 21 marzo, giorno del sessantanovesimo compleanno di Bolsonaro. Lo scorso anno la moglie dell'ex capo dello stato Michelle aveva già lanciato la sua linea di profumi da donna "Lady M" oltre che una linea di trucco e prodotti per la cura della pelle, sempre in collaborazione con Agustin Fernandez.