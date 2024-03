Lettera del Papa agli agricoltori, non scoraggiatevi

ROMA, 04 MAR - Il Papa ha scritto una lettera agli agricoltori. A riferirlo Roberto Rosati, un portavoce degli agricoltori italiani, che ha ricevuto oggi la missiva. "Ho apprezzato il vostro omaggio e le parole con cui l'avete accompagnato. Sono vicino a voi e alle vostre famiglie. Non scoraggiatevi!", scrive il pontefice in un passaggio. "E' stato un grande onore ricevere dal Papa un incoraggiamento ad andare avanti nel nostro lavoro - commenta Rosati - Speriamo di poterlo incontrare di persone quando, in accordo con la Gendarmeria, fisseremo la consegna dei doni".