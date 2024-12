Leonardo Caffo, io colpito per educarne mille

MILANO, 10 DIC - "Va bene educarne uno per colpirne mille, io sono stato colpito. Su un piano morale chiedo scusa": così Leonardo Caffo dopo la lettura della sentenza con cui è stato condannato a 4 anni di carcere per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna. Il filosofo ha poi detto di essere "molto dispiaciuto" e di sperare ancora "che non ci sia violenza contro le donne".