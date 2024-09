Legali Spinelli, 'ha voluto preservare aziende e famiglia'

GENOVA, 16 SET - "Avremmo voluto affrontare il dibattimento certi di dimostrare nei fatti l'innocenza di Aldo Spinelli". È quanto dichiarano gli avvocati Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza dopo la decisione di patteggiare. "Ma la prospettiva di affrontare, peraltro come unico imputato,- un processo che si sarebbe protratto per anni, su consiglio dei difensori ha fatto prevalere la volontà primaria del nostro assistito di preservare le aziende e la famiglia dal danno mediatico che ne sarebbe derivato", continua la nota dei legali. "Per questa ragione - concludono i difensori - seppur a malincuore Spinelli ha deciso di accettare la proposta di patteggiamento avanzata dalla procura che, nel contempo, riconosce che tutte le pratiche amministrative oggetto del procedimento penale siano state corrette e legittime nel rispetto dell'interesse pubblico".