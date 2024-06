Legale Toti, chiederà di incontrare cinque o sei politici

GENOVA, 17 GIU - Sono cinque o sei i nomi dei politici che il governatore Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio, chiederà di poter incontrare. "Tutti con un ruolo politico e non amministrativo" ha detto il legale Stefano Savi. L'istanza verrà depositata al giudice nelle prossime ore. Sul tavolo, assicura, "non c'è il tema delle dimissioni. Sarà un giro di informazioni doverose per tenersi informato anche per le decisioni future. Potrebbero essere incontri anche collegiali. Intanto chiediamo di incontrare gli esponenti locali". Si tratterà, in prima battuta, degli esponenti locali dei partiti della sua maggioranza. "Se di persona o in collegamento video lo deciderà il giudice". Per quanto riguarda l'appello al Riesame contro il rigetto della richiesta di attenuazione della misura cautelare "lo depositeremo a breve. E se dovessero essere negativo andremo in Cassazione".