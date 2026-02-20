Legale dell'ex collaboratrice di Bellavia, 'da lui accuse infondate'

MILANO, 20 FEB - "Le accuse mosse a più riprese alla Dott.ssa Varisco e le contestazioni sollevate nei confronti del Pm Dott.ssa Biondolillo da parte del Dott. Bellavia sono del tutto infondate, in quanto non corrispondenti al vero". Lo scrive l'avvocato Andrea Puccio, difensore di Valentina Varisco, ex collaboratrice di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di magistrati e di Report. Il legale fa riferimento a comunicati di Bellavia e del suo legale dei giorni scorsi per "fornire alcuni chiarimenti e puntualizzazioni". Il caso è quello dell'archivio di Bellavia con più di un milione di file, che sarebbero stati copiati e portati via dall'ex collaboratrice (ora a processo), e di un cosiddetto "papello" con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato anche polemiche politiche. Bellavia, scrive l'avvocato Puccio, "senza confrontarsi in alcun modo" con "la realtà dei fatti, continua a riproporre la propria versione, dando, peraltro, per scontata l'affermazione di colpevolezza a carico della mia assistita". "L'unico soggetto - si legge ancora - ad aver contattato e incontrato, in modo quantomeno inopportuno, durante le indagini, esponenti della Procura per conferire con loro (anziché con il Pm titolare) in merito al procedimento a carico della Dott.ssa Varisco è stato proprio il Dott. Bellavia". E lui "accusa falsamente la Dott.ssa Varisco di una condotta, in realtà, da lui stesso realizzata".