Lega valuta nuovo emendamento sul terzo mandato. Il Pd chiude

ROMA, 12 MAR - "Stiamo ancora in fase di valutazione". Così, interpellato dall'ANSA il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, risponde alla domanda se domani in Aula sarà ripresentato l'emendamento al dl elezioni sul terzo mandato dei governatori. "All'ultimo secondo lo saprete", ha aggiunto scherzando. Un'ipotesi, quella avanzata dal leghista, che ha registrato però l'immediata opposizione del Pd con l'omologo di Romeo, Francesco Boccia. In commissione "la Lega ha mantenuto" l'emendamento" sul "terzo mandato dei governatori delle Regioni (su cui il governo si è rimesso alla commissione) rendendo plastica la spaccatura in maggioranza", ha osservato Boccia. Ora "in Aula l'emendamento per le Regioni verrà mantenuto, mentre non verrà riproposto quello per i sindaci. Noi ribadiamo la nostra posizione già espressa in commissione". I dem, in commissione, si erano espressi contro l'emendamento della Lega. "Come Pd ribadiamo che riteniamo necessaria una discussione generale sugli enti locali", ha fatto presente Boccia.