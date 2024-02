Lega non ritira emendamenti su terzo mandato, saranno votati

La facciata di Palazzo Madama si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete dal tramonto di martedì 14novembre fino all'alba di mercoledì 15 novembre per il World Diabetes Day, Roma, 14 novembre 2023. ANSA/US SENATO + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK