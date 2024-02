Lega, ferrovia Roma-Pescara garantita dal Mit di Salvini

ROMA, 29 FEB - L'approvazione della delibera di assegnazione delle risorse per la realizzazione della ferrovia Roma-Pescara "è un passo fondamentale per il celere avvio dei lavori sulla direttrice" così come auspicato da Matteo Salvini. Così una nota della Lega. La delibera destina 720 milioni di euro della quota "statale" del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sostituzione del finanziamento originariamente previsto sul Pnrr. La decisione, approvata dal CIPESS, conferma l'attenzione di Salvini e di tutto il governo verso lo sviluppo di opere strategiche.