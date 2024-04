Lega, continuano i contatti con Vannacci per le Europee

ROMA, 18 APR - La Lega è in fase di chiusura delle liste "che saranno depositate il 30 aprile ed è confermata "la presenza di diversi aspiranti europarlamentari civici e la collaborazione con l'Udc dell'amico Lorenzo Cesa in tutti i collegi". Lo si legge in un passaggio della nota della Lega dopo il Consiglio Federale. "Continuano i contatti col generale Roberto Vannacci - prosegue la nota - a cui il segretario ha ribadito stima e vicinanza".