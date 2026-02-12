L'edificio della Biblioteca di Stato di Berlino chiude dal 2030 per 11 anni

BERLINO, 12 FEB - Una dei due edifici della Biblioteca di Stato di Berlino chiuderà per undici anni per lavori di ristrutturazione. Si tratta della sede vicino Potsdamer Platz, ideata dall'architetto Hans Scharoun e resa celebre, tra l'altro, perché Wim Wenders girò proprio nella biblioteca alcune scene del suo capolavoro 'Il cielo sopra Berlino' con Bruno Ganz e Peter Falk. La chiusura dell'edificio è prevista dal 2030: secondo la direzione della biblioteca sarà necessario il trasferimento di 5,4 milioni di libri, alcune misure inizieranno subito. Per i lavori sono stati approvati fondi per circa 1,1 miliardi di euro, per i rischi e gli aumenti dei prezzi di costruzione sono stati calcolati ulteriori 350 milioni di euro circa. La riapertura è prevista per il 2041. Dato che una volta la città era divisa in due, a Berlino oggi la Biblioteca di Stato conta due sedi: quella di Potsdamer Platz, costruita tra il 1967 e il 1978, in quella che era la parte occidentale della città, e l'edificio storico di Unter den Linden, ristrutturato negli scorsi anni e adesso nuovamente aperto al pubblico. Adesso la Fondazione patrimonio prussiano che gestisce anche la biblioteca comunica che dopo oltre quarant'anni di intenso utilizzo, la struttura dell'edificio e quasi tutti gli impianti tecnici dell'edificio storico devono essere completamente ristrutturati. Già alcuni anni fa sono stati rimossi i materiali contenenti amianto in alcune parti dell'edificio. Tuttavia, a causa della particolare geometria dei locali, la bonifica dei soffitti delle sale di lettura è possibile solo chiudendo l'edificio.