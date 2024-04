Lectio del Card.Zuppi all'Università a Gorizia sulla pace

TRIESTE, 29 APR - "Per la pace. Le risorse della Diplomazia umanitaria" è il titolo della Lectio Magistralis che il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, terrà questa mattina nell'aula magna del Polo universitario di Gorizia - Università degli Studi di Trieste, in occasione dei 50 anni del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nel centenario dell'Università degli Studi di Trieste. L'iniziativa è sottolineata dai conflitti armati sempre più violenti e distruttivi che pongono sempre più pressanti interrogativi sulle possibilità di costruire relazioni internazionali orientate alla pace. Zuppi, che è anche arcivescovo di Bologna, è stato tra i costruttori degli accordi in Mozambico nel 1992, ed ha ricevuto dal Papa l'incarico di svolgere una missione di pace per allentare le tensioni in Ucraina, che lo ha portato recentemente a Kyiv, Mosca, Washington e Pechino. Il programma oggi prevede i saluti istituzionali di Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste, di Georg Meyr, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, dell'arcivescoovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli e del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Seguirà una introduzione tematica di Diego Abenante, coordinatore dei corsi di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Diplomazia e Cooperazione Internazionale e infine la Lectio Magistralis. Al termine, si svolgerà la firma del Libro d'onore e la consegna del Sigillo dell'Università.