Leader dem, Trump spregevole e squilibrato per video Obama-scimmie

WASHINGTON, 06 FEB - Il leader della minoranza democratica alla Camera Usa, Hakeem Jeffries, ha condannato la pubblicazione, da parte di Donald Trump, di un montaggio video che ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie. "Il presidente Obama e Michelle - ha scritto su X - sono americani brillanti, compassionevoli e patriottici. Rappresentano il meglio di questo Paese. Donald Trump è un individuo spregevole, squilibrato e malvagio. Perché i leader repubblicani come John Thune continuano a sostenere questa persona malata? Ogni singolo repubblicano deve denunciare immediatamente il disgustoso fanatismo di Donald Trump".