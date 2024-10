Lavrov, avanti fino all'eliminazione delle minacce di Kiev

ROMA, 07 OTT - La Russia continuerà a combattere fino a quando non saranno eliminate le minacce provenienti dall'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla rivista statunitense Newsweek e riportato dalla Tass. "Non abbiamo altra scelta che continuare la nostra operazione militare speciale fino a quando le minacce poste dall'Ucraina non saranno rimosse", ha dichiarato Lavrov.