Lavori in scuola grazie a fondi del Pnnr, trovati operai in nero

NAPOLI, 01 NOV - A Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale dell'Asl Napoli 1 in un cantiere edile all'interno di un istituto scolastico. I lavori sono previsti nell'ambito del Pnrr. I militari hanno sospeso le attività per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. Trovati 4 lavoratori in nero sui 12 operai presenti e sui quali sono in corso accertamenti da parte dell'Asl. Denunciato l'amministratore unico della società. Elevata anche una sanzione pari a 3mila euro.