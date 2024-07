Lavori febbrili al gigantesco cantiere per visita Papa a Trieste

TRIESTE, 02 LUG - Lavori a ritmo febbrile in piazza Unità d'Italia in vista della visita di papa Francesco. E' quasi completato il gigantesco palco che rapidamente costruito, è largo 60 metri per 14 di altezza e circondato da sei alte torri. Ogni giorno è al lavoro almeno una decina di operai che, con caschetto e imbragati, si arrampicano sulla struttura in metallo di tubi innocenti e numerosi sono i mezzi utilizzati. Sono circa ottomila i posti a sedere che saranno sistemati in piazza e sono già tutti assegnati, dai quali si potrà seguire la messa celebrata dal Papa e l'Angelus. Il cantiere è allestito sul lato della piazza davanti al palazzo del Comune e lungo il perimetro è tappezzato di pannelli con le scritte "50/a settimana sociale dei cattolici", "Al cuore della democrazia" che è il titolo dato ai lavori e "Io sono Friuli Venezia Giulia" che è lo slogan promozionale della regione Fvg. La 50/a settimana sociale dei cattolici si inaugurerà domani, 3 luglio, con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e sarà chiusa dal Pontefice, domenica 7 luglio.