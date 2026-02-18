Lasorella (Agcom), 'su AI Mode di Google stiamo per fare segnalazione all'Ue'

ROMA, 18 FEB - "Ci è stato posto il tema del rapporto tra stampa e AI Mode di Google, lo ha già fatto l'Autorità tedesca e noi stiamo per fare una segnalazione alla Commissione europea, è un caso evidente di impatto sull'informazione". Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente Agcom, al convegno Epistemia e Intelligenza artificiale dell'Università La Sapienza a Roma. "Andando a cercare in AI Mode il rischio è di non leggere più i giornali - ha aggiunto -. C'è il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti di informazioni sancito dall'articolo 3 dell'European Freedom Act". Il presidente Agcom - in cui la disciplina impatta sui servizi. Noi stiamo cercando di affrontare questi temi in modo efficace insieme alla Commissione e agli altri regolatori europei ma abbiamo bisogno del supporto delle conoscence che ci porta il mondo scientifico, la complessità attuale richiede dialogo costante tra istituzioni e ricerca". "Questo è solo uno dei casi visti dal regolatore - ha sottolineato il presidente Agcom - in cui la disciplina impatta sui servizi. Noi stiamo cercando di affrontare questi temi in modo efficace insieme alla Commissione e agli altri regolatori europei ma abbiamo bisogno del supporto delle conoscence che ci porta il mondo scientifico, la complessità attuale richiede dialogo costante tra istituzioni e ricerca". Lasorella ha poi spiegato che il Dsa europeo, la normativa Ue che regola le piattaforme digitali ha assunto "un ruolo centrale" e rappresenta ad oggi "l'unico presidio a livello mondiale rispetto ad un mondo in trasformazione". "Guardando il bicchiere mezzo pieno tanto si sta facendo - ha concluso Lasorella -. Ma come visione di sistema mi permetto di dire che c'è bisogno di immaginare un ruolo più ampio rispetto alle singole autorità nazionali, dal momento che il rapporto tra Commissione Ue e i paesi di origine delle piattaforme digitali comprime il ruolo delle autorità nazionali".