L'Argentina firma l'acquisto di 24 caccia F-16 dalla Danimarca

BUENOS AIRES, 16 APR - "Da oggi l'Argentina tornerà ad avere forze del cielo che la proteggano". Il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, ha festeggiato così, in un post su X, la firma dell'accordo per l'acquisto di 24 caccia F-16 alla Danimarca. "Con il sostegno di alleati come la Danimarca e gli Stati Uniti l'Argentina acquista 24 caccia da combattimento F-16 segnando una svolta per la sua difesa e rafforzando l'Aviazione Militare per proteggere la sovranità e la libertà, prosegue il post di Petri. Buenos Aires pagherà un totale di 650 milioni di dollari rateizzato in sei anni e prevede anche un finanziamento da parte degli Stati Uniti. Washington ha svolto di fatto il ruolo di intermediatore nell'operazione consentendo all'Argentina dopo oltre 50 anni di tornare ad aver accesso ad armamenti moderni di fabbricazione occidentale. Dalla guerra delle Falkland (1982) un veto di Londra impedisce infatti a Buenos Aires di acquistare qualsiasi tipo di sistema con parti fabbricate nel Regno Unito. Il contratto prevede l'acquisto anche di otto motori di ricambio, di un sistema aggiornato per la guerra elettronica, e missili da esercitazione. Il programma dell'accordo prevede l'invio delle prime quattro unità entro il 2025 e il completamento della consegna entro il 2028.