L'anticiclone si rafforza, nuovi record di caldo in arrivo

ROMA, 16 LUG - Tempo stabile, tanto sole e caldo da record. Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone africano, non solo sull'Italia ma su tutta l'Europa. Sotto il profilo termico si registreranno 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, 40°C ad Agrigento e Ferrara, 37-38°C su Marche e Umbria e basso Veneto. "A Roma - afferma Sanò - tra il 18 e il 20 luglio, arriveremo a sfiorare i 40°C, percepiti 41°C. Negli stessi giorni, anche Milano 'cuocerà' con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell'alta umidità". Questa situazione durerà almeno fino al prossimo weekend e soltanto sulle Dolomiti si potrà avere qualche ora di refrigerio qualora scoppiassero dei temporali di calore. Nel dettaglio - Martedì 16. Al nord: soleggiato e più caldo. Al centro: ampio soleggiamento e clima caldo. Al sud: tutto sole e caldo africano. - Mercoledì 17. Al nord: sole e caldo in aumento. Al centro: caldo in aumento, 38°C a Roma. Al sud: soleggiato con caldo in intensificazione. - Giovedì 18. Al nord: isolati temporali di calore sulle Dolomiti. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: tanto sole e tanto caldo. - Tendenza: prosegue l'ondata di caldo africano, qualche temporale di calore sulle Alpi orientali in locale discesa verso le pianure orientali.