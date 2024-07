L'Anticiclone infuoca l'ltalia, in arrivo forte maltempo al Nord

ROMA, 29 LUG - Caldo e afa in tutta Italia, con punte di 40 gradi a causa dell'anticiclone africano, e venerdì arriva il maltempo al settentrione, con temporali e grandine. Queste le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò, fondatore de 'iLMeteo.it'. "Se oggi sarà una delle giornate più roventi della settimana con temperature che potranno toccare i 39-40°C all'ombra a Roma, Terni, Frosinone, Taranto, Firenze e anche oltre sulle zone interne della Sardegna - nota Sano' - nei prossimi giorni si dovrà fare i conti anche con l'afa; infatti, le masse d'aria caldissime dell'anticiclone, provenendo dal deserto del Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà il clima afoso, soprattutto di notte. Su moltissime città si avranno notti tropicali, ovvero quando le temperature non scendono mai sotto i 20°C e anzi, in questi giorni, li supereranno di 3-4 gradi". Fino a mercoledì anche i temporali si potranno misurare col contagocce e saranno più probabili lungo i confini alpini, specie orientali e mercoledì anche sul resto delle Alpi e localmente Prealpi. Sempre al Nord il caldo 'andrà in pausa' venerdì, quando l'aria più fresca dal Nord Europa riuscirà a bucare la cupola anticiclonica e a sfondare, quanto meno in quota, sull'Italia settentrionale. Colpi di vento, tuoni, fulmini e grandine (anche grossa) dalle Alpi potrebbero scendere, a macchia di leopardo, fin verso le zone pianeggianti di Lombardia, Triveneto e poi Emilia Romagna. Successivamente, questa ferita si rimarginerà subito nel primo weekend di agosto col ritorno del bel tempo al Nord. Nel dettaglio: Lunedì 29. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: sole e punte di 39-40°C anche a Roma. Al Sud: tanto sole e tanto caldo. Martedì 30. Al Nord: tutto sole e tutto caldo. Al Centro: sole, caldo e afa. Al Sud: bel tempo con caldo africano. Mercoledì 31. Al Nord: prevalenza di bel tempo, salvo temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: sempre sole e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: tra giovedì e venerdì temporali forti al Nord, sole e caldo prevalenti altrove.