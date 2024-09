Landini, 'Giubileo 2025 sia anche di pace e qualità del lavoro'

CAGLIARI, 10 SET - "Il prossimo anno sarà l'anno del Giubileo e in Italia sono previste più di 30 milioni di persone da tutto il mondo. Sarebbe importante, e vorrei porre questo elemento di riflessione, se a partire dalle organizzazioni italiane, insieme all'Ituc, di farci promotori di una grande mobilitazione che metta i temi della pace e della qualità del lavoro, contro lo sfruttamento del lavoro, contro il caporalato, per essere in grado, in concerto con le autorità che gestiranno l'anno giubilare, di costruire assieme un'iniziativa". E' la proposta lanciata dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante il summit sindacale Labour 7, organizzato da Cgil, Cisl, Uil con il coordinamento della Confederazione sindacale internazionale, ai colleghi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Usa presenti a Cagliari. "Credo che questo potrebbe essere un elemento che si collega anche al messaggio globale di pace che in questi anni Papa Francesco ha indicato. E ve lo dice uno che non è cattolico, ma che in questi anni ha maturato l'idea che è necessario che sia in grado di mettere assieme tutte le persone di buona volontà a prescindere dai loro orientamenti per affermare un modello sociale dove la democrazia, il lavoro, la giustizia sociale tornino ad essere gli elementi che guidano lo sviluppo del mondo", ha concluso Landini.