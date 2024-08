L'Amerigo Vespucci per la prima volta sbarcherà a Tokyo

ROMA, 13 AGO - Per la prima volta nella sua storia la nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del made in Italy nel mondo, approderà nelle prossime settimane a Tokyo, nell'ambito del Tour Mondiale 2023-2025. Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare sosterà all'International Cruise Terminal dal 25 al 30 agosto. Lunedì 26 agosto, alle 10, si terrà la cerimonia inaugurale del Villaggio Italia, l'esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane", affinché il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci sia, oltre che espressione unitaria dei valori dell'intera nazione, anche vetrina delle eccellenze e delle filiere italiane, un volano per l'economia e per la diffusione della cultura italiana. L'iniziativa "Tour Mondiale - Villaggio Italia", fortemente voluta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, unisce la tradizionale attività di addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare sulla nave scuola con la promozione delle eccellenze del Made in Italy nei principali porti raggiunti attraverso il "Villaggio Italia". Partita da Genova a luglio 2023, in 13 mesi di navigazione ha raggiunto 16 dei 31 Paesi che visiterà, toccando 20 degli oltre 30 porti coinvolti complessivamente dal tour, visitando così tre dei cinque continenti. All'ambizioso progetto del governo partecipano oltre al ministero della Difesa anche la presidenza del Consiglio dei ministri - con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il ministro per lo Sport e i Giovani - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ministero della Cultura e il ministero del Turismo. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia interverranno il ministro della Difesa Guido Crosetto, autorità giapponesi, l'ambasciatore d'Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, autorità italiane, l'ad di Difesa Servizi Luca Andreoli. Villaggio Italia e nave Amerigo Vespucci saranno aperte al pubblico dalle 16 del 26 agosto. Tutte le informazioni relative al programma del Villaggio Italia di Tokyo sono disponibili su www.tourvespucci.it