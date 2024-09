L'Amerigo Vespucci nelle Filippine, 23/a tappa del tour mondiale

ROMA, 14 SET - Nave Amerigo Vespucci, storico veliero della Marina Militare, è arrivata nell'arcipelago delle Filippine a Manila, 23/ma tappa del tour mondiale, dopo la sosta a Tokyo, percorrendo quasi 2.000 miglia in 15 giorni di navigazione. Si tratta della prima visita della nave nella capitale delle Filippine. Ad accogliere la nave scuola della Marina in porto a Manila, l'ambasciatore Davide Giglio e autorità rappresentanti della Marina Militare delle Filippine. Anche a Manila migliaia di visitatori si sono iscritti per salire a bordo, opportunità che sarà concessa loro fino al 17 settembre. L'Amerigo Vespucci, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant'anni - è uno dei simboli più conosciuti dell'Italia nel mondo. L'iniziativa del "Tour Mondiale", fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze del made in Italy. Il Vespucci è l'emblema della Marina Militare e dell'Italia stessa: nel solco delle tradizioni marinare, negli anni ha contribuito alla crescita del prestigio del Paese. La nave è partita il 1° luglio 2023 dal porto di Genova per compiere il giro del mondo della durata di circa 2 anni e porta con sé la cultura, la storia, l'innovazione, la scienza, la ricerca, la tecnologia, che fanno dell'Italia un grandissimo Paese, apprezzato da tutto il mondo. La prossima tappa, una volta lasciata Manila, sarà Darwin, in Australia, dove tornerà anche il Villaggio Italia, l'expo itinerante sul Made in Italy e sulle eccellenze del Paese.