L'Amerigo Vespucci a Phuket, 27/ma tappa del tour mondiale

L'Amerigo Vespucci approda per la prima volta in Thailandia, a Phuket, 27/ma tappa del tour mondiale e terza tappa nel Sud-est asiatico. Phuket, 5 novembre 2024