L'ambasciatore Modiano celebra il design italiano in Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 15 MAR - I giardini dell'Istituto italiano di cultura di Città del Messico hanno ospitato ieri i festeggiamenti per l'ottava edizione dell'Italian Design Day, l'evento simbolo del Ministero degli Esteri per promuovere l'eleganza e la qualità del Made in Italy nel mondo. "Il design è uno dei punti di forza dell'economia italiana e questo ha a che fare con lo stile di vita degli italiani. Vale a dire, mettere assieme bellezza e funzionalità, bellezza e industria", ha dichiarato durante il suo discorso l'ambasciatore Alessandro Modiano, che ha iniziato a gennaio la sua missione nel Paese latinoamericano. L'evento è stato organizzato dalla nostra rappresentanza diplomatica in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura e l'Istituto per il commercio estero (Ice) e si è basato sui temi della sostenibilità e dell'inclusività. Per l'edizione 2024, l'ospite d'onore è stato il designer Francesco Faccin, arrivato in Messico per promuovere i prodotti del Bel Paese e avvicinare il pubblico locale alle eccellenze dello stile italiano.