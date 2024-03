L'ambasciatore Lucentini organizza un incontro Argentina-G7

BUENOS AIRES, 29 FEB - Nell'ambito dell'attuale presidenza del G7, l'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, ha organizzato un incontro di lavoro al quale hanno partecipato il capo di gabinetto della Casa Rosada, Nicolas Posse, la ministra degli Esteri argentina Diana Mondino e il segretario per le Relazioni economiche internazionali del ministero degli Esteri argentino Héctor M.Cima, oltre che gli ambasciatori dei paesi che compongono il G7 e l'ambasciatore dell'Unione europea. "È stato un incontro molto produttivo in cui si è discusso di politica interna, delle riforme portate avanti dal Governo argentino oltre che della capacità e della necessità di attrarre investimenti esteri", riferisce l'ambasciata in una nota.