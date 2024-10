Ladro ucciso a Milano, il barista arrestato per omicidio

MILANO, 17 OTT - È stato arrestato con un conoscente, per omicidio volontario, il barista di 30 anni che all'alba ha ucciso a colpi di forbici a Milano Eros Di Ronza che era entrato nel suo bar per rubare. L'uomo è stato ferito mortalmente fuori dal bar. Di Ronza sarebbe stato raggiunto da una ventina di forbiciate sferrate dagli arrestati, parenti della donna cinese a cui è intestato il bar. Uno dei due ladri è scappato, mentre, secondo quanto si è appreso, Di Ronza sarebbe stato colpito una prima volta mentre stava cercando di uscire da sotto la saracinesca divelta. Sarebbe poi riuscito ad alzarsi e avrebbe cercato di scappare ma sarebbe stato raggiunto da almeno 20 colpi di forbice, anche quando era a terra. I due indagati non hanno risposto al pm Maura Ripamonti che ha disposto il loro arresto dopo le indagini dell'Ufficio di prevenzione generale della Questura.