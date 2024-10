'Laboratorio di idee', apre il Villaggio Italia di Singapore

ROMA, 24 OTT - Ha aperto ufficialmente a Singapore il Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci, giunto ormai alla sua 25/ma tappa del tour mondiale. Da oggi, e fino al 28 ottobre, sarà possibile partecipare a eventi, talk e dibattiti nel segno del Made in Italy all'interno dello spazio di oltre 10 mila metri quadri che si snoda nell'area del Marina Cruise Centre. Nei prossimi quattro giorni sono in programma anche mostre e proiezioni cinematografiche alle quali si potrà partecipare gratuitamente. "Un laboratorio di idee e innovazione", come l'ha definito nel suo discorso alla cerimonia di apertura il viceministro del Made in Italy, Valentino Valentini. "Nave Vespucci e il Villaggio Italia a Singapore giungono in un momento di forte espansione della presenza italiana qui con l'intensificazione delle relazioni bilaterali - le parole dell'ambasciatore d'Italia a Singapore, Dante Brandi -. Questi cinque giorni rappresenteranno un concentrato di tutto ciò che l'Italia e Singapore hanno da realizzare, una partnership ancora più forte e vero viatico verso la celebrazione, nel 2025, dei 60 anni dell'indipendenza di Singapore e di altrettanti dei rapporti diplomatici tra i due Paesi". L'ennesima tappa del Villaggio Italia - la quarta dopo Los Angeles, Tokyo e Darwin - "mostra la capacità degli italiani di sapersi adattare a tutti i luoghi", ha spiegato Luca Andreoli, l'amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house della Difesa che gestisce e organizza il Villaggio. "Il Vespucci è la nave simbolo dell'Italia, apprezzato in tutto il mondo - ha concluso prima del taglio del nastro -, ma è solo grazie all'impegno della Marina se possiamo far vivere esperienze uniche ai popoli che hanno la fortuna di incontrarla intorno al mondo".