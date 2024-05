La7 invita al rispetto reciproco, Mentana sottoscrive

ROMA, 08 MAG - "La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti". E' quanto si legge in una nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Il direttore del Tg, che ieri aveva chiesto all'azienda di intervenire per evitare di trarre "le dovute conseguenze", ha commentato la notizia su facebook con una sola, ma chiara, parola: "Sottoscrivo".