La tv sostenibile passa dal satellite, meno emissioni e più efficienza

ROMA, 15 APR - In un momento storico in cui ogni settore è chiamato a interrogarsi sul proprio impatto ambientale, anche il mondo dei media e dell'intrattenimento si trova di fronte a una sfida cruciale: come rendere la fruizione dei contenuti più sostenibile. È in questo contesto che si inserisce la ricerca LoCaT-Sat, presentata a Parigi, che offre uno sguardo nuovo su uno degli strumenti più diffusi: la televisione via satellite. Il dato che emerge è chiaro: il satellite (Tivùsat in Italia) rappresenta una delle modalità più "green" per la distribuzione dei contenuti televisivi. In Europa produce circa 4,7 grammi di CO₂ equivalente per ogni ora di visione. Un valore che si colloca molto vicino a quello della televisione digitale terrestre, ma nettamente inferiore rispetto alle soluzioni basate su internet, come lo streaming e l'Iptv. A fare la differenza è soprattutto il modello di distribuzione. Il satellite, per sua natura, trasmette lo stesso segnale contemporaneamente a milioni di utenti, senza bisogno di replicare il flusso per ogni singolo spettatore. Questo significa che il consumo energetico dell'infrastruttura viene "spalmato" su una platea vastissima, rendendo il sistema estremamente efficiente. Al contrario, le piattaforme online devono gestire richieste individuali e simultanee, con un conseguente aumento del traffico dati, dei server coinvolti e, quindi, dell'energia necessaria. Un altro aspetto interessante evidenziato dallo studio riguarda la reale origine dell'impatto ambientale. Non è tanto il satellite in orbita a incidere in modo significativo, quanto piuttosto i dispositivi presenti nelle abitazioni: decoder, televisori e sistemi di ricezione. È lì che si concentra la parte più rilevante dei consumi, un elemento che apre a nuove possibilità di miglioramento attraverso l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica degli apparecchi domestici. In un panorama mediatico sempre più frammentato, in cui convivono televisione tradizionale, piattaforme streaming e servizi on demand, il satellite si conferma una tecnologia non solo affidabile e capillare, ma anche sorprendentemente sostenibile. Una soluzione che, oltre a garantire qualità e copertura, contribuisce concretamente alla riduzione dell'impatto ambientale, dimostrando che innovazione e sostenibilità possono viaggiare nella stessa direzione.