La Tailandia conferma il primo caso di Mpox in Asia

(ANSA-AFP) - BANGKOK, 22 AGO - La Tailandia ha confermato oggi il primo caso noto in Asia del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie, denominato Clade 1b, in un paziente che aveva viaggiato in Africa. Il Dipartimento per il controllo delle malattie ha affermato che i test di laboratorio sull'europeo di 66 anni hanno confermato che era infetto da Mpox Clade 1b. (ANSA-AFP).