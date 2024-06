La Svizzera rappresenterà la diplomazia dell'Ecuador in Messico

QUITO, 24 GIU - La Svizzera rappresenterà gli interessi diplomatici dell'Ecuador in Messico in base ad un accordo firmato oggi. Lo annuncia il ministero degli Esteri di Quito sul suo profilo X. Il documento è stato siglato dall'ambasciatrice ecuadoriana a Berna, Veronica Bustamante, e dal ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis. Secondo l'accordo, la Svizzera proteggerà gli interessi diplomatici dell'Ecuador in Messico, sulla base della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Inoltre, manterrà i servizi consolari per i cittadini ecuadoriani in territorio messicano. La Svizzera rappresenta già gli interessi del Messico in Ecuador, sulla base di un'intesa firmata il 15 giugno. Nei mesi scorsi Città del Messico aveva rotto le relazioni diplomatiche con Quito, dopo che il governo di Daniel Noboa aveva ordinato l'irruzione della polizia nell'ambasciata messicana per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glas.